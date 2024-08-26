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Два соседа лишились миллиона в Хабаровске

Сыграв на «бирже» грузчик и водитель стали жертвами кредитных аферистов.

Источник: Freepik

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого двое пожилых соседей потеряли более 1 миллиона рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».

54-летний грузчик и 68-летний водитель, проживающие в Индустриальном районе, стали жертвами мошенников.

Всё началось с того, что старший из мужчин, пристрастившийся к игре на бирже, перевёл 300 тысяч рублей на счета злоумышленников. Когда он попытался вывести средства, ему сказали, что для этого нужна сторонняя банковская карта. Мужчина обратился за помощью к соседу, грузчику, попросив у него карту. Вскоре на карту начали приходить смс-коды, а затем сосед обнаружил, что с его счёта списаны все личные сбережения в размере 161 тысячи рублей, и на его имя были оформлены кредиты на 550 тысяч рублей.

В результате оба мужчины потеряли более 1 миллиона рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет до 6 лет лишения свободы», — сообщил врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.