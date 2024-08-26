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Пять человек погибли и 55 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за неделю в ДТП погибло 5 человек, в том числе один ребёнок.

Источник: Reuters

В Иркутской области за неделю, с 19 по 25 августа, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 5 человек, один из них ребёнок. Также в ДТП пострадали 55 жителей, в том числе 14 несовершеннолетних. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

«Девять автомобилистов управляли машинами без водительских прав. В 4 ДТП у водителей было установлено состояние опьянения», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В основном дорожные аварии произошли из-за превышения скорости, несоблюдения очередности проезда, неправильного расположения транспорта на дороге, выезда на встречку, несоблюдения дистанции и нарушения правил проезда пешеходного перехода.

В Госавтоинспекции отметили, что в 20 случаях сотрудники выявили недостатки улично-дорожной сети из-за чего горизонтальную разметку плохо видно, также на дорогах нет освещения, тротуаров и ограждений.

Ранее в Нижнеудинском районе водитель иномарки сбил 17-летнего мотоциклиста и скрылся с места происшествия. Юношу с травмами госпитализировали.