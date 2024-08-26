Пять человек погибли и 55 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за неделю, с 19 по 25 августа, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 5 человек, один из них ребёнок. Также в ДТП пострадали 55 жителей, в том числе 14 несовершеннолетних. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.