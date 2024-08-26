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25 аварий произошло за неделю в Иркутске и районе

35 человек пострадали, а один погиб в ДТП с 19 по 25 августа.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Иркутске и районе произошло 25 аварий. В них пострадали 35 человек, из которых 10 дети. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции города, для одного из участников дорожного движения авария стала смертельной.

— Всего за минувшую неделю произошло: 242 автоаварии, 458 транспортных средств повреждено. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению установленных правил и взаимовежливому поведению в процессе движения, — поделились инспекторы.

За период с 19 по 25 августа автовладельцы 10 раз врезались в машины, семь раз наезжали на пешеходов и три на препятствие. Также были зафиксированы случаи съезда с дороги и наезда на велосипедистов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области в ДТП получили травмы 55 человек, из них 14 дети. Чаще всего причинами аварий становилось несоблюдение скоростного режима.