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Минобороны заявило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-28НМ при помощи управляемых противотанковых ракет ночью уничтожили личный состав, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью», — сообщили там.

В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами. «После применения авиационных средств поражения, экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены», — добавили в министерстве.