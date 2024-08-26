Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром

«Штурмовые подразделения группировки войск “Восток” из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в Минобороны, перед штурмовыми отрядами стоит задача отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
«Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ сквозь серую зону. У самой кромки лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. В это время выдвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты», — отметили в ведомстве.
Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Юмайхо», бойцы применяют тактику выдавливания на своем направлении.
«Мы не спеша забираем все “лесополки”, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны и нас противник не выдавит», — заверил военнослужащий.
Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.