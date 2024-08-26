Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром

«Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ сквозь серую зону. У самой кромки лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. В это время выдвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты», — отметили в ведомстве.