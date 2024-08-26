На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Расчёт гаубицы М46 114-й артиллерийской бригады уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на донецком направлении СВО», — сообщили в министерстве.
В сообщении ведомства также сказано, что благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказываемой расчетом орудия М-46 штурмовым группам мотострелковых подразделений «Южной» группировки войск, боевые задачи выполняются с минимальными потерями личного состава, и российские войска успешно продвигаются вглубь обороны противника.
«В основном поддерживаем пехоту, когда они продвигаются. Работаем по блиндажам, по посадкам, технику ловим. Всегда по-разному. Все приоритеты — это пехота. Корректировщики, командиры вот нас корректируют тоже. Они выбирают цель, которая в приоритете. Вот надо взять там какой-то укрепрайон, чтоб закрепиться. Мы его раскладываем потихоньку», — рассказал о боевой работе командир орудия с позывным «Джамбо» на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны.
Как добавили в ведомстве, артиллеристы высчитывают траекторию полета снарядов с математической точностью, в результате с легкостью поражают цели на расстоянии до 40 километров независимо от погодных условий. На счету военнослужащих 114-й артиллерийской бригады уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника.