Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Артиллеристы 114-й артиллерийской бригады общевойскового объединения «Южной» группировки войск двумя точными выстрелами гаубицы М46 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с личным составом на донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчёт гаубицы М46 114-й артиллерийской бригады уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на донецком направлении СВО», — сообщили в министерстве.

В сообщении ведомства также сказано, что благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказываемой расчетом орудия М-46 штурмовым группам мотострелковых подразделений «Южной» группировки войск, боевые задачи выполняются с минимальными потерями личного состава, и российские войска успешно продвигаются вглубь обороны противника.

«В основном поддерживаем пехоту, когда они продвигаются. Работаем по блиндажам, по посадкам, технику ловим. Всегда по-разному. Все приоритеты — это пехота. Корректировщики, командиры вот нас корректируют тоже. Они выбирают цель, которая в приоритете. Вот надо взять там какой-то укрепрайон, чтоб закрепиться. Мы его раскладываем потихоньку», — рассказал о боевой работе командир орудия с позывным «Джамбо» на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны.

Как добавили в ведомстве, артиллеристы высчитывают траекторию полета снарядов с математической точностью, в результате с легкостью поражают цели на расстоянии до 40 километров независимо от погодных условий. На счету военнослужащих 114-й артиллерийской бригады уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника.