На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«В основном поддерживаем пехоту, когда они продвигаются. Работаем по блиндажам, по посадкам, технику ловим. Всегда по-разному. Все приоритеты — это пехота. Корректировщики, командиры вот нас корректируют тоже. Они выбирают цель, которая в приоритете. Вот надо взять там какой-то укрепрайон, чтоб закрепиться. Мы его раскладываем потихоньку», — рассказал о боевой работе командир орудия с позывным «Джамбо» на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны.