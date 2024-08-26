Антон Курьянов: «Авангарду» уже хотелось бы решить проблему роста «потолка зарплат», она назрела"

«Я говорил в одном интервью ранее, что хорошо то, что в прошлом сезоне с таким приемом мы имели победную серию, много раз выигрывали. Когда в лиге пошли первые примеры такого, еще не в нашем исполнении, то мне не очень это нравилось. По идее овертайм “три на три” сделали для зрелищности, как техничные игроки разыгрывают комбинации. А тут без фола некоторые овертаймы у команд, которые так могут снять вратаря, с первого вбрасывания, если они его выигрывали, ездили с шайбой все пять минут. Это и мне не интересно, и болельщикам команд-соперниц таких клубов тоже было, думаю, не интересно, когда их тройка просто окопалась и отбивается. Это немного не хоккей. И если теперь очко это будет отбираться, то ну пусть те, кто хотят так рисковать конечно, могут так и делать», — отметил он.