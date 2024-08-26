Антон Курьянов: «Авангарду» уже хотелось бы решить проблему роста «потолка зарплат», она назрела"

В Омске 25 августа закончился хоккейный предсезонный турнир «Кубок Блинова», где «Авангард» закрыл его поражением в овертайме 1:2 от «Сибири» и занял третью строчку — после «Локомотива» и «Трактора».
После матча прошла пресс-конференция главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина и генменеджера Антона Курьянова и о данной игре, и об итогах межсезонья и предстоящем сезоне.
«Хорошая игра была с обеих сторон, видно, что команды готовились, настраивались. Понятна была подоплека. Естественно, нам немного обидно, что не дотерпели в концовке. Но в принципе и в целом есть у нас поступательное движение, позитивные моменты. Они видны команде. И видно то, что нужно подтягивать», — высказался Сергей Звягин.
Генеральному менеджеру в том числе задали вопрос о том, что он думает о нынешнем «потолке зарплат» в КХЛ.
«У нас в целом как клуба есть на эту тему мнение. Вы помните, что “потолок” ввели в 2020 году, и он на протяжении четырех лет не менялся никак. Хотя инфляция идет своим чередом, ситуация в экономике в целом тоже. Так что, конечно, уже хотелось бы пересмотра величины “потолка”, каким-то образом урегулировать. Как его сейчас определять — вопрос дискуссионный, но, например, можно как в НХЛ установить процент некоего плавного повышения с годами. Либо выводить из-под него какие-то контракты. В целом пора выходить на разговор и ситуацию менять», — отметил Курьянов.
«КП Омск» задала вопрос о том, есть ли у Антона Курьянова как генменеджера в этом межсезонье одна-две неудачи с подписанием особо интересных игроков, которых хотелось заполучить в состав.
Он не стал называть тут конкретные имена и фамилии. «Были такие ребята, но фамилии их называть нет смысла уже. Но да, они были», — высказался топ-менеджер.
Также Звягин прокомментировал изменение правил в КХЛ, когда в овертайме при «три на три» те, кто меняет вратаря на четвертого полевого игрока, в случае пропуска гола и поражения не получают за матч очков вообще, тогда как ранее в любом случае получали одно очко.
«Я говорил в одном интервью ранее, что хорошо то, что в прошлом сезоне с таким приемом мы имели победную серию, много раз выигрывали. Когда в лиге пошли первые примеры такого, еще не в нашем исполнении, то мне не очень это нравилось. По идее овертайм “три на три” сделали для зрелищности, как техничные игроки разыгрывают комбинации. А тут без фола некоторые овертаймы у команд, которые так могут снять вратаря, с первого вбрасывания, если они его выигрывали, ездили с шайбой все пять минут. Это и мне не интересно, и болельщикам команд-соперниц таких клубов тоже было, думаю, не интересно, когда их тройка просто окопалась и отбивается. Это немного не хоккей. И если теперь очко это будет отбираться, то ну пусть те, кто хотят так рисковать конечно, могут так и делать», — отметил он.
Добавим короткую оценку игры с «Сибирью» нападающего «ястребов» Алексея Макеева, (его же признали и лучшим нападающим турнира):
«Сыграли неплохо, но надо было забить хотя бы еще один гол. Реализация подвела, нужно было в атаке играть лучше, тем более на домашней арене. Сегодняшние партнеры по тройке Галиев и Вей — большие мастера, с ними неплохое уже взаимопонимание. Награждения меня призом лучшего нападающего — приятно. Сам турнир интересный, было очень приятно и сыграть на нем, при том, что у меня лично было мало времени на подготовку. Но и на такой вариант я тоже настраивался. По ожиданиям от сезона — посмотрим, с кем еще конкретно буду играть в тройке. Были пока разные сочетания».
В еще двух игровых амплуа по итогам мемориала лучшим вратарем стал Закари Фукале из «Трактора», а лучшим защитником — представитель «Локомотива» Александр Елесин. Далее первый официальный матч сезона у «Авангарда» дома 4 сентября — против «Сибири».