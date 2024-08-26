В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS

«В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет “Бук-М2” выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS», — сообщили в оборонном ведомстве.