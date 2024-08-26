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В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS

ГЕНИЧЕСК, 26 авг — РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск «Днепр» уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные украинской армией из РСЗО М142 HIMARS по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет “Бук-М2” выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Днепр» круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения украинской армии, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.