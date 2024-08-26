Четверо в критическом состоянии после аварии автобуса под Новосибирском

В результате ДТП с рейсовым автобусом «Сузун — Черепаново», произошедшего 25 августа, пострадали 12 человек, в том числе 6 детей в возрасте до 16 лет, самому младшему — всего 1 год.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Черепановскую ЦРБ, где прошли обследование, компьютерную томографию и консультацию со специалистами областной больницы по телемедицине.
Состояние 4 человек оценивается как тяжелое, еще 4 получили травмы средней степени тяжести. Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время рассматривается возможность эвакуации пациентов в критическом состоянии в областную больницу с помощью санавиации.
Напомним, что ДТП произошло 25 августа в 12:30 на трассе в Черепановском районе. 53-летний водитель пассажирского автобуса, следовавшего до Сузуна, не справился с управлением и вылетел в правый кювет. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на трассе в Новосибирской области насмерть сбили 40-летнего пешехода.