Жителей Красноярского края осудили за контрабанду леса

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Красноярского края. Они виновны по статьям «Приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
В 2018 году мужчины через зарегистрированную в городе Иланский фирму купили и хранили лесоматериалы на 3 млн руб. без документов, которые бы подтверждали их легальное происхождение.
Далее они предоставили должностным лицам Томского таможенного поста недостоверные сведения о производителе и источнике происхождения леса. Это необходимо им было для придания видимости законности приобретения лесоматериалов и их таможенного декларирования и вывоза за рубеж.
Лесоматериалы экспортировали через таможенную границу ЕАЭС, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд назначил наказание одному из злоумышленников — 4 года 3 месяца колонии-поселения, другому — 1,2 млн руб. штрафа.