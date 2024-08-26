В Бурятии парапланерист запутался в проводах и упал с большой высоты

Страсть к полетам едва не обернулась трагедией для парапланериста из Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в Территориальном центре медицины катастроф республики, спортсмен во время планирования зацепился за провода и упал с большой высоты.
— На место выехала бригада Территориального центра. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, — поделились медики.
Парапланериста с различными повреждениями доставили в больницу города Улан-Удэ, где продолжится его лечение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области получили в авариях травмы 41 взрослый и 14 несовершеннолетних. Всего за этот период произошло 43 ДТП.