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В Бурятии парапланерист запутался в проводах и упал с большой высоты

Спортсмен получил серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

Страсть к полетам едва не обернулась трагедией для парапланериста из Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в Территориальном центре медицины катастроф республики, спортсмен во время планирования зацепился за провода и упал с большой высоты.

— На место выехала бригада Территориального центра. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, — поделились медики.

Парапланериста с различными повреждениями доставили в больницу города Улан-Удэ, где продолжится его лечение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области получили в авариях травмы 41 взрослый и 14 несовершеннолетних. Всего за этот период произошло 43 ДТП.