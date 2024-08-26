В аэропорту Кольцово сработала сигнализация

В ночь с 25 на 26 августа в аэропорту Кольцово сработала пожарная сигнализация. Как сообщает URA.RU, сообщение о задымлении звучало в течение 15−20 минут. Информацию о срабатывании системы оповещения подтвердили и в аэропорту Кольцово.