В аэропорту Кольцово сработала сигнализация

В ночь с 25 на 26 августа в аэропорту Кольцово сработала пожарная сигнализация. Как сообщает URA.RU, сообщение о задымлении звучало в течение 15−20 минут. Информацию о срабатывании системы оповещения подтвердили и в аэропорту Кольцово.
— Срабатывала пожарная сигнализация, возгорания не обнаружено, на работу аэропорта не повлияло, — сообщили в пресс-службе Кольцово.
Из динамиков прозвучало требование покинуть здание из-за обнаруженного задымления. Посетителям и сотрудникам аэропорта предложили воспользоваться основными и запасными выходами или переходами в соседние корпуса.
Напомним, 6 августа в зоне паспортного контроля Кольцово произошла давка из-за звука хлопка, который приняли за взрыв и стрельбу. Люди поддались панике — некоторые покинули аэропорт, даже не забрав чемоданы.