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Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

СУРОВИКИНО (Волгоградская область), 26 авг — РИА Новости. Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен был выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.

Источник: © РИА Новости

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.

«Моего сына там (на видеокадрах из сети — Прим. Ред.) нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур (имя сына — Прим. Ред.). Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках — Прим. Ред.)… Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают (на территорию ИК-19 — Прим. Ред.)», — заявила собеседница агентства.

Женщина подтвердила, что ее сын действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, до выхода из тюрьмы ее сыну остается всего два месяца.

«Он (Хусинов — Прим. Ред.) всех уважает, всех выручает, всем помогает. Это не его место… на греховные дела он не пойдет», — считает мать.

В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.