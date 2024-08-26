Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.

«Моего сына там (на видеокадрах из сети — Прим. Ред.) нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур (имя сына — Прим. Ред.). Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках — Прим. Ред.)… Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают (на территорию ИК-19 — Прим. Ред.)», — заявила собеседница агентства.