Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
Женщина подтвердила, что ее сын действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, до выхода из тюрьмы ее сыну остается всего два месяца.
«Он (Хусинов — Прим. Ред.) всех уважает, всех выручает, всем помогает. Это не его место… на греховные дела он не пойдет», — считает мать.