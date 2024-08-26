Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг — РИА Новости. Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — прокомментировал Алаудинов.

Собеседник агентства уточнил, что пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и других подразделений ВС РФ, которые успешно взаимодействуют между собой.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.