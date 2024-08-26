Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой в Екатеринбурге

У погибшего мужчины не было прав категории «А».

Источник: ГИБДД Екатеринбурга

Смертельное ДТП случилось накануне вечером, 25 августа, в Екатеринбурге на улице Уфимская, 1а. По данным городской Госавтоинспекции, мотоциклу не предоставил преимущество в движении 42-летний водитель автомашины Kia Cerato, который поворачивал налево.

«От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ГИБДД.

Полицейские выяснили, что погибший водитель мотоцикла права управления категории «А» не имел.

По факту смертельной аварии организовано расследование.