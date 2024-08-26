Мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой в Екатеринбурге

Смертельное ДТП случилось накануне вечером, 25 августа, в Екатеринбурге на улице Уфимская, 1а. По данным городской Госавтоинспекции, мотоциклу не предоставил преимущество в движении 42-летний водитель автомашины Kia Cerato, который поворачивал налево.