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Глава сельсовета в Новосибирской области под следствием: четыре уголовных дела

В настоящее время следствие продолжается.

Источник: Freepik

Глава Станционного сельсовета Новосибирского района стал фигурантом сразу четырёх уголовных дел, возбуждённых по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с августа 2022 года по июль 2023 года глава сельсовета распорядился демонтировать металлическое ограждение, принадлежащее местному жителю. Сумма ущерба, причинённого этим действием, оценивается в 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время следствие по делу продолжается, и его ход находится под контролем прокуратуры.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что за две недели до начала учебного года лицей № 7 в Бердске остался без директора.