17-летний мотоциклист сильно разбился в Нижнеудинске

Несмотря на все усилия правоохранителей донести до родителей подростков простую мысль о том, что мотоцикл — не игрушка, дети продолжают гонять по дорогам Приангарья. И часто эти «покатушки» плохо заканчиваются. Например, в начале августа всего за два дня в ДТП погибли трое подростков, двое из которых были за рулем.