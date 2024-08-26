17-летний мотоциклист сильно разбился в Нижнеудинске

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошел «в пятницу около полуночи на улице Ленина»:
«Водитель автомобиля “Тойота Корона Премиум” на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклисту. После инцидента, предполагаемый виновник покинул место происшествия».
Судя по тому, что Тойота помещена на спецстоянку, человек, сбивший мотоциклиста, ретировался с места происшествия пешком. Его ищут.
17-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу.
Несмотря на все усилия правоохранителей донести до родителей подростков простую мысль о том, что мотоцикл — не игрушка, дети продолжают гонять по дорогам Приангарья. И часто эти «покатушки» плохо заканчиваются. Например, в начале августа всего за два дня в ДТП погибли трое подростков, двое из которых были за рулем.