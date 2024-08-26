Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Иркутске и Иркутском районе с 29 августа 2024

Отключение холодной воды в Иркутске и Иркутском районе с 29 августа 2024 затронет жилые дома и административные здания в части Октябрьского и Куйбышевского районов. Ограничение подачи водоснабжения продлится до 10:00 31 августа.
— Это связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, — пояснили в пресс-службе администрации Иркутска.
Жителей областного центра и района просят отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее запастись водой. Доставка питьевой воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам.
— Отключение в границах: от плотины ГЭС вниз по правому берегу реки Ангары до Академического моста, улицы Седова, Подгорная, Советская до Красноярской, от Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной, улица Дорожная, посёлок Дзержинск, район Аэропорта, микрорайон Солнечный, застройка вдоль Байкальского тракта — посёлки: Молодёжный, Светлый, Новая Разводная, ГринЛэнд, Горизонт, Аура, ЖК Morgan six, — поделились в администрации.
Ознакомится с подробным списком адресов, которые попадают под Отключение холодной воды в Иркутске и Иркутском районе с 29 августа 2024 можно на сайте «Водоканала». Воды не будет на 239 улицах.