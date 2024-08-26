Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Иркутске и Иркутском районе с 29 августа 2024

— Отключение в границах: от плотины ГЭС вниз по правому берегу реки Ангары до Академического моста, улицы Седова, Подгорная, Советская до Красноярской, от Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной, улица Дорожная, посёлок Дзержинск, район Аэропорта, микрорайон Солнечный, застройка вдоль Байкальского тракта — посёлки: Молодёжный, Светлый, Новая Разводная, ГринЛэнд, Горизонт, Аура, ЖК Morgan six, — поделились в администрации.