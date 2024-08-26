В Пермском крае водолазы ищут тело пропавшего во время рыбалки мужчины

Водолазы ищут тело мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Сылвы мужчины.
Как сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа, звонок о пропаже рыбака поступил 25 августа. Мужчина находился недалеко от деревни Сороки на Сылве. На место выехали спасатели, которые начали поиски пропавшего. Позже к ним присоединилась водолазная группа.
«Водолазы провели спуски с целью обнаружения тела мужчины (1957 г. р.), через несколько часов поиска, тело мужчины не обнаружено. Поиски продолжатся», — рассказали в Поисково-спасательной службе КМО.
Спасатели напоминают: если вы стали очевидцем происшествия или попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам экстренных служб.
Напомним, 17 августа жители Кунгура нашли в реке тело мужчины. Для его извлечения из водоёма были привлечены спасатели. Погибшим, по данным СМИ, оказался мужчина, числившийся пропавшим с начала августа.