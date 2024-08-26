В Пермском крае водолазы ищут тело пропавшего во время рыбалки мужчины

Как сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа, звонок о пропаже рыбака поступил 25 августа. Мужчина находился недалеко от деревни Сороки на Сылве. На место выехали спасатели, которые начали поиски пропавшего. Позже к ним присоединилась водолазная группа.