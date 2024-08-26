Ребенок, которого сбил мигрант на пешеходном переходе, умер в Приморье

«Сейчас разговаривала с бабушкой мальчика, которого сбили в находке. Она подтвердила информацию о том, что ее внук умер», — сообщают волонтеры, которые держат связь с бабушкой мальчика.
Инцидент произошел на улице Малиновского в Артеме. Ребенок проезжал на своем велосипеде нерегулируемый пешеходный переход, когда на него на большой скорости наехал автомобиль Toyota Belta с мигрантом за рулем.
Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и был срочно госпитализирован. Врачи провели сложную операцию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Одновременно с тем, в местных соцсетях был объявлен экстренный сбор доноров — сбитому ребенку требовалась редкая кровь IV отрицательной группы. Приморцы откликнулись, необходимое количество крови было оперативно собрано, однако ребенка так не смогли транспортировать во Владивосток. Несмотря на все усилия врачей, состояние ребенка оставалось критическим.
Родителей у мальчика нет, его воспитывала бабушка Мартынова Людмила Ивановна. Женщина обратилась ко всем неравнодушным россиянам с просьбой оказать посильную помощь в организации похорон ребенка. Переводы принимаются по номеру телефона
«На иные карты и счета сбор не ведется, только на карту бабушки. Любая сумма даже 100−200 рублей будет незаметна для вас, но внесет свой вклад», — передают волонтеры.
Информация о том, что родственники виновника ДТП взяли на себя все расходы по организации похорон ребенка, которую активно распространяют в соцсетях Приморского края, не нашла своего подтверждения.
Водитель, 26-летний мигрант, который управлял автомобилем в тот страшный день, задержан и помещен под домашний арест на два месяца. По предварительным данным, он спешил на пляж «Золотари», где ранее утонул его родственник.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия. Глава Следственного комитета России взял дело под личный контроль.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что спустя неделю поисков обнаружено тело семилетнего мальчика, который пропал в районе бухты Безымянная. Все эти дни поиски ребенка велись на воде, суши и с воздуха.