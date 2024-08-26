В Саратове при атаке БПЛА повреждена многоэтажка, пострадали люди

Средства противовоздушной обороны отражали атаку над Саратовской областью рано утром 26 августа. Глава региона изначально сообщал о падении обломков беспилотников на жилые дома в областном центре и Энгельсе. О разрушениях в последнем официально не сообщалось, однако очевидцы в соцсетях публикуют видео повреждения на крыше многоэтажке.