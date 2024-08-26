Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку

«В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я еще несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих вэсэушников: двух украинцев и одного наемника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — сказала Нелли.