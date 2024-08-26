Беженка из-под Суджи рассказала о наемнике, расстрелявшем ее соседку

«В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я еще несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих вэсэушников: двух украинцев и одного наемника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — сказала Нелли.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.