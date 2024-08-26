Экс-глава Усть-Кута получил условный срок за взятку и превышение полномочий

За получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290, наказание от восьми до 15 лет), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальная санкция — 10 лет) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет) ему назначили четыре года условно и штраф в размере 1 млн руб., рассказали в прокуратуре Иркутской области.
По информации регионального управления Следственного комитета, в 2019 году Александр Душин от имени администрации муниципального образования заключил с фирмой контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также части работ не в соответствии с контрактом, чиновник подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат.
На основании этих бумаг из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на общую сумму более 40 млн руб., из них более 5 млн руб. — за невыполненные работы. За совершение этих действий, своевременную оплату подрядчику, чиновник, по версии следствия, получил взятку 1 млн рублей от руководителя компании-подрядчика.
Также установлено, что в конце апреля 2020 года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района.
В ноябре 2021 года дело поступило в суд.