Экс-глава Усть-Кута получил условный срок за взятку и превышение полномочий

По информации регионального управления Следственного комитета, в 2019 году Александр Душин от имени администрации муниципального образования заключил с фирмой контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также части работ не в соответствии с контрактом, чиновник подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат.