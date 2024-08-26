Штраф миллион и четыре года условно. Экс-мэр Усть-Кута ответил в суде за взяточничество и избиение человека

Бывший мэр города Усть-Кута ответил в суде по обвинениям в избиении человека, взятке и превышении должностных полномочий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР, прокуратуры и ФСБ региона, в 2019 году, находясь в должности главы города, он подписал акт приемки работ по благоустройству сквера возле стадиона. Как оказалось, подрядчик выполнил не все работы, а некоторые вообще не соответствовали проекту и контракту. Таким образом, областному и городскому бюджетам был нанесен ущерб в сумме более пяти миллионов.