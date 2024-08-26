Штраф миллион и четыре года условно. Экс-мэр Усть-Кута ответил в суде за взяточничество и избиение человека

Бывший мэр города Усть-Кута ответил в суде по обвинениям в избиении человека, взятке и превышении должностных полномочий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР, прокуратуры и ФСБ региона, в 2019 году, находясь в должности главы города, он подписал акт приемки работ по благоустройству сквера возле стадиона. Как оказалось, подрядчик выполнил не все работы, а некоторые вообще не соответствовали проекту и контракту. Таким образом, областному и городскому бюджетам был нанесен ущерб в сумме более пяти миллионов.
— За указанные действия чиновник получил от подрядчика взятку в размере более миллиона рублей путем реализации последнему через подконтрольную фирму строительных материалов по ценам, превышающим рыночные на сумму взятки, — пояснили правоохранители.
На этом история не закончилась, спустя почти год в апреле 2020 в урочище Лупилова Усть-Кутского района бывший глава города избил первого заммэра района. Он получил тяжкий вред здоровью. По решению суда его признали виновным в предъявленных обвинениях и приговорили к четырем годам условно, штрафу в миллион рублей и запрет на пять лет занимать определенные должности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на пожаре в жилом доме спасли кошку и собаку.