В Красноярске фура Wildberries смяла легковой автомобиль

По сообщению Госавтоинспекции Красноярского края, 26 августа в утренние часы на ул. Пограничников 50-летний водитель на грузовом автомобиле «МАН» с полуприцепом ехал со стороны Кубеково в сторону ул. Алюминиевая. Пренебрегая требованиями дорожной разметки, он начал поворачивать. В этот момент с ним столкнулся легковой автомобиль «Toyota» под управлением 52— летнего водителя. Мужчина ехал во встречном направлении.