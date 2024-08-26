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В Красноярске фура Wildberries смяла легковой автомобиль

Водитель легковушки находится в больнице.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Госавтоинспекторы работают на месте ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Красноярского края, 26 августа в утренние часы на ул. Пограничников 50-летний водитель на грузовом автомобиле «МАН» с полуприцепом ехал со стороны Кубеково в сторону ул. Алюминиевая. Пренебрегая требованиями дорожной разметки, он начал поворачивать. В этот момент с ним столкнулся легковой автомобиль «Toyota» под управлением 52— летнего водителя. Мужчина ехал во встречном направлении.

Водитель легковой машины госпитализирован.