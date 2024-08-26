В НСО пострадавшая в ДТП с автобусом женщина скончалась в реанимации

Авария произошла 24 августа 2024 года в 12:30, когда 53-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Сузун — Черепаново», съехал в кювет. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась 12 людям, среди которых было шесть детей в возрасте от одного до 16 лет. В больницу были госпитализированы восемь человек.