В НСО пострадавшая в ДТП с автобусом женщина скончалась в реанимации

26 августа 2024 года на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков сообщил о том, что в реанимации скончалась 39-летняя женщина, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса.
Авария произошла 24 августа 2024 года в 12:30, когда 53-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Сузун — Черепаново», съехал в кювет. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась 12 людям, среди которых было шесть детей в возрасте от одного до 16 лет. В больницу были госпитализированы восемь человек.
25 августа троих пострадавших, включая ребенка и двоих взрослых, эвакуировали вертолетом санавиации в Новосибирск, в областную больницу. Один из пациентов оставался в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.