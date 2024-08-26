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Минобороны: за ночь сбиты 20 БПЛА над семью регионами

В течение прошедшей ночи средств ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбиты над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

Источник: РИА "Новости"

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что при атаке БПЛА никто не пострадал. В Белгородской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль, были ранены два человека. В Саратовской области обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе. В результате в Саратове пострадали четыре человека.