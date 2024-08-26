На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов в минувшие сутки.
«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом чиновник не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.