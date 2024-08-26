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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Источник: AP 2023

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов в минувшие сутки.

«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом чиновник не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.