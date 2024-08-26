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2,5 года за поножовщину получил влюбленный житель Саянска

Городской суд Саянска завершил рассмотрение уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, фигурантом которого был 32-летний горожанин, пырнувший ножом своего знакомого, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, преступление мужчина совершил в октябре прошлого года, днем, в одном из магазинов в микрорайоне Юбилейный.

Напомним, конфликт произошел из-за женщины, которую не смогли «поделить» двое влюблённых мужчин.

«На почве личной неприязни мужчина достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов по телу потерпевшего. В результате причинил последнему колото-резаное ранение, относящееся к категории тяжких. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы, а нападавший скрылся с места происшествия».

Установление личности и задержание несостоявшегося (по счастливой, надо отметить, случайности) убийцы для полицейских было делом техники.

Теперь, по приговору суда, он поедет в ИТК общего режима на 2 года 6 месяцев.