2,5 года за поножовщину получил влюбленный житель Саянска

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, преступление мужчина совершил в октябре прошлого года, днем, в одном из магазинов в микрорайоне Юбилейный.
Напомним, конфликт произошел из-за женщины, которую не смогли «поделить» двое влюблённых мужчин.
«На почве личной неприязни мужчина достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов по телу потерпевшего. В результате причинил последнему колото-резаное ранение, относящееся к категории тяжких. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы, а нападавший скрылся с места происшествия».
Установление личности и задержание несостоявшегося (по счастливой, надо отметить, случайности) убийцы для полицейских было делом техники.
Теперь, по приговору суда, он поедет в ИТК общего режима на 2 года 6 месяцев.