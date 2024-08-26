2,5 года за поножовщину получил влюбленный житель Саянска

«На почве личной неприязни мужчина достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов по телу потерпевшего. В результате причинил последнему колото-резаное ранение, относящееся к категории тяжких. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы, а нападавший скрылся с места происшествия».