Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.