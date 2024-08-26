Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

На кадрах видно, как как беспилотник врезается в верхние этажи многоэтажного дома, затем следует взрыв и начинает идти дым.
БПЛА атаковал многоэтажный дом в Энгельсе в Саратовской области в ночь на понедельник, 26 августа. Никто не пострадал, выбитые стекла дома попали в парковку у многоэтажки. Регион, предварительно, атаковали дроны «Бобер».
Помимо Энгельса, в Саратовской области беспилотник ударил по жилому дому в Саратове. Там пострадали четыре человека, одна из получивших травмы женщина находится в тяжелом состоянии. Момент попадания дрона в 37-этажный дом сняли на видео.
Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.