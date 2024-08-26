В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта

Как сообщил Пронин в своем Telegram-канале, после взрывов удар пришелся по промышленному объекту в Полтавской области. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.