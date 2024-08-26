«Я живой, здоровый, мам»: 115 военнослужащих освободили из украинского плена, в том числе бойца из Иркутской области

— Я живой, здоровый, мам, — говорит освобожденный из украинского плена военнослужащий по телефону. Для матери это возможно главные слова, которые она с нетерпением ждала услышать.
— Да наши ребята нас встретили, все хорошо едем домой, — говорит боец по телефону.
На Родину из украинского плена удалось вернуть 115 военнослужащих из разных уголков страны. В числе освобожденных защитников Отечества оказался и боец из Иркутской области.
— Он проходил службу на территории России, на границе Курской области и Украины. В итоге был захвачен в плен во время одной из атак противника, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Освобожденные от плена молодые люди были отправлены в республику Беларусь. Там они получат необходимую медпомощь, консультацию психолога и смогут выйти на связь с семьями.
— В нашей стране бойцам также предстоит пройти медицинское обследование и лечение в учреждениях минобороны России, — сообщил Игорь Кобзев.
После прохождения всех необходимых процедур бойцы смогут отправиться домой в родные регионы.