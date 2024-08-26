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«Я живой, здоровый, мам»: 115 военнослужащих освободили из украинского плена, в том числе бойца из Иркутской области

Военнослужащий из Иркутской области вернулся из украинского плена.

Источник: Комсомольская правда

— Я живой, здоровый, мам, — говорит освобожденный из украинского плена военнослужащий по телефону. Для матери это возможно главные слова, которые она с нетерпением ждала услышать.

— Да наши ребята нас встретили, все хорошо едем домой, — говорит боец по телефону.

На Родину из украинского плена удалось вернуть 115 военнослужащих из разных уголков страны. В числе освобожденных защитников Отечества оказался и боец из Иркутской области.

— Он проходил службу на территории России, на границе Курской области и Украины. В итоге был захвачен в плен во время одной из атак противника, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Освобожденные от плена молодые люди были отправлены в республику Беларусь. Там они получат необходимую медпомощь, консультацию психолога и смогут выйти на связь с семьями.

— В нашей стране бойцам также предстоит пройти медицинское обследование и лечение в учреждениях минобороны России, — сообщил Игорь Кобзев.

После прохождения всех необходимых процедур бойцы смогут отправиться домой в родные регионы.