В Ростовской области за минувшую неделю произошло 280 пожаров

На прошлой неделе произошло 98 ландшафтных пожаров. Общая площадь составила 2,94 гектаров. Также спасатели 27 раз выезжали на места ДТП, где спасли 13 человек. На водоемах Ростовской области за минувшую неделю погиб один человек.