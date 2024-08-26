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В Ростовской области за минувшую неделю произошло 280 пожаров

На Дону во время пожаров на прошлой неделе погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожарные потушили 280 возгораний на прошлой неделе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Спасены 16 человек, погибли 2 человека, — говорится в сообщении регионального ведомства.

На прошлой неделе произошло 98 ландшафтных пожаров. Общая площадь составила 2,94 гектаров. Также спасатели 27 раз выезжали на места ДТП, где спасли 13 человек. На водоемах Ростовской области за минувшую неделю погиб один человек.

Жителей региона также предупредили о высокой пожароопасности в северо-восточных, центральных, южных и юго-восточных районах.