Поезд травмировал 13-летнего подростка под Петербургом

Вечером 24 августа на станции «Бернгардовка» Ириновского направления Октябрьской железной дороги поезд травмировал подростка. Пострадавший получил различной степени повреждения. Его отвезли в больницу, где оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
— В результате происшествия госпитализировали несовершеннолетнего 2011 года рождения, — говорится в сообщении.
Стражи правопорядка начали проверку. Они осмотрели место, где произошел несчастный случай. Теперь им предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, 19 августа на железной дороге зарегистрировали еще один эпизод, но, к сожалению, имеющий трагические последствия. В парке отстоя поездов в Петербурге обнаружили тело 19-летнего парня. По предварительной информации, его убило электрическим током. Что произошло, разбираются правоохранители.