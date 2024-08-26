Поезд травмировал 13-летнего подростка под Петербургом

Напомним, 19 августа на железной дороге зарегистрировали еще один эпизод, но, к сожалению, имеющий трагические последствия. В парке отстоя поездов в Петербурге обнаружили тело 19-летнего парня. По предварительной информации, его убило электрическим током. Что произошло, разбираются правоохранители.