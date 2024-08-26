«Привязывала к кровати и била за то, что воровал еду»: видео допроса опекунши погибшего малыша Далера

В Екатеринбурге начинается судебный процесс над Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве пятилетнего опекаемого Далера. Мальчик и его старшая сестра попали в семью учительницы частной школы в декабре 2019 года. На тот момент мать Далера была лишена родительских прав, а отец отбывал наказание за разбой.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Вероника связала мальчика скотчем и избила обувной ложкой. После чего утопила в ванне, а тело спрятала в гараже. 26 июня 2023 года опекунша сообщила в полицию о «пропаже» Далера. Масштабные поиски ребенка растянулись на трое суток. Первоначально опекунша отрицала свою причастность к гибели мальчика, но после повторного допроса Вероника Наумова призналась силовикам, что тело мальчика спрятано в гараже.
За семь месяцев труп сгнил настолько сильно, что следствию пришлось провести три судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину смерти. Свою вину в убийстве по мотивам национальной ненависти и истязаниях Наумова отрицает. Накануне ее адвокат заявила, что Вероника готова вернуть средства, которые получала от государства на содержание Далера, когда тот был мертв (именно из-за этих махинаций Наумову обвинили в мошенничестве. — Прим. ред.).
Перед первым заседанием в Свердловском областном суде Следственный комитет опубликовал фрагмент допроса опекунши погибшего Далера.
— У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы в ночное время его за ногу привязывали, — говорит Наумова во время следственного эксперимента.
Напомним, по версии следствия, к истязаниям Далера она привлекала других детей, а также племянника своего мужа Даниила Егольникова (он тоже несколько лет воспитывался в семье Наумовых). Его обвиняют по 11 эпизодам незаконного лишения свободы и истязаниях с особой жестокостью.
На вопрос о том, сколько длилось наказание для Далера, Вероника Наумова ответила так:
— Пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять в углу.
Также Вероника Наумова показывала, как била мальчика. По ее словам, делала она это из-за того, что Далер воровал еду.
— Он находился в ванной, был связан, по-моему, за ноги — в целях наказания, — рассказала Наумова, отвечая на очередной вопрос следователя.
В издевательствах над Далером также обвинили мужа опекунши — сержанта Александра Наумова. Его дело рассматривается в гарнизонном военном суде. Отец мальчика потребовал от участника СВО 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
В халатности обвиняют бывшую заведующую детским садом «Семицветик» Анну Гилеву. Следствие полагает, что женщина знала о ссадинах у мальчика. Но никак не отреагировала. По данным «КП-Екатеринбург», Далер перестал посещать детский сад еще в сентябре 2022 года. А после его смерти Вероника Наумова не забирала документы.
Бывшую сотрудницу опеки и попечительства Евгению Вознесенскую признали виновной в совершении служебного подлога. Именно она должна была проверить состояние Далера в декабре 2022 года. Но лишь позвонила Веронике Наумовой и поверила ей на слово. После чего составила акт, в котором отметила «успехи» мальчика в новой семье. Суд назначил ей наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа.