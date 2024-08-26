«Привязывала к кровати и била за то, что воровал еду»: видео допроса опекунши погибшего малыша Далера

За семь месяцев труп сгнил настолько сильно, что следствию пришлось провести три судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину смерти. Свою вину в убийстве по мотивам национальной ненависти и истязаниях Наумова отрицает. Накануне ее адвокат заявила, что Вероника готова вернуть средства, которые получала от государства на содержание Далера, когда тот был мертв (именно из-за этих махинаций Наумову обвинили в мошенничестве. — Прим. ред.).