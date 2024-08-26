Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Среднем Урале в ДТП с трактором погибла 15-летняя пассажирка пьяного водителя

Водителя, въехавшего в трактор с прицепом в Ирбитском районе, госпитализировали.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Ирбитском районе вечером 25 августа произошло смертельное столкновение трактора и легковой иномарки. Инцидент сучился на шестом километре дороги Малахова — Бобровское около 22:00.

Предварительно установлено, за рулем Ford Focus был пьяный 42-летний мужчина — он вез двух пассажиров, одним из которых была 15-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье слева. Предварительно установлено, что водитель Ford не учел дистанцию до идущего впереди в попутном направлении трактора с прицепом и допустил столкновение.

— В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus, девочка 15 лет, от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимационное отделение ЦГБ Ирбита. Водитель трактора не пострадал. В крови водителя обнаружено 2,65% алкоголя.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, пассажиры — отец и дочь, а водителем был знакомый семьи. Примечательно, что в Ford Focus все были пристегнуты ремнями безопасности.

— По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, — добавили в Госавтоинспекции.