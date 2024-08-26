На Среднем Урале в ДТП с трактором погибла 15-летняя пассажирка пьяного водителя

В Ирбитском районе вечером 25 августа произошло смертельное столкновение трактора и легковой иномарки. Инцидент сучился на шестом километре дороги Малахова — Бобровское около 22:00.
Предварительно установлено, за рулем Ford Focus был пьяный 42-летний мужчина — он вез двух пассажиров, одним из которых была 15-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье слева. Предварительно установлено, что водитель Ford не учел дистанцию до идущего впереди в попутном направлении трактора с прицепом и допустил столкновение.
— В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus, девочка 15 лет, от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимационное отделение ЦГБ Ирбита. Водитель трактора не пострадал. В крови водителя обнаружено 2,65% алкоголя.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, пассажиры — отец и дочь, а водителем был знакомый семьи. Примечательно, что в Ford Focus все были пристегнуты ремнями безопасности.
— По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, — добавили в Госавтоинспекции.