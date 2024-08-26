На Среднем Урале в ДТП с трактором погибла 15-летняя пассажирка пьяного водителя

Предварительно установлено, за рулем Ford Focus был пьяный 42-летний мужчина — он вез двух пассажиров, одним из которых была 15-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье слева. Предварительно установлено, что водитель Ford не учел дистанцию до идущего впереди в попутном направлении трактора с прицепом и допустил столкновение.