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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА спустя 352 минуты

Главное, что обошлось без последствий на земле.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области действовал режим опасности атаки беспилотных воздушных судов минувшей ночью с 25 на 26 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА объявили вчера, 25 августа, в 23:11, а отменили — сегодня, 26 августа, в 5:41. Получается, что режим продержался 352 минуты.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, после атаки БПЛА в нескольких поселениях Воронежской области объявили режим ЧС.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.