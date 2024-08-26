В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА спустя 352 минуты

В Воронежской области действовал режим опасности атаки беспилотных воздушных судов минувшей ночью с 25 на 26 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА объявили вчера, 25 августа, в 23:11, а отменили — сегодня, 26 августа, в 5:41. Получается, что режим продержался 352 минуты.