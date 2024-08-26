Губернатор Пермского края Махонин поддержал пострадавших жителей Саратова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал слова поддержки пострадавшим жителям Саратова и Энгельса.
Сообщение со словами поддержки, обращёнными к жителям Саратовской области, были опубликованы в телеграм-канале главы региона утром 26 августа. Глава региона сообщил, что жители Саратова и Энгельса пострадали после атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. К сожалению, есть пострадавшие. От жителей Прикамья всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермский край с вами, саратовцы!» — добавил губернатор Махонин.
Напомним, утром 26 августа российские ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, были зафиксированы попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Глава области сообщил, что во время атаки был повреждён ЖК на Предмостовой площади. Во время инцидента пострадали несколько человек. Одна пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Сейчас экстренные службы области работают в усиленном режиме.