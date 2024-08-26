Губернатор Пермского края Махонин поддержал пострадавших жителей Саратова

Напомним, утром 26 августа российские ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, были зафиксированы попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Глава области сообщил, что во время атаки был повреждён ЖК на Предмостовой площади. Во время инцидента пострадали несколько человек. Одна пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Сейчас экстренные службы области работают в усиленном режиме.