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Губернатор Пермского края Махонин поддержал пострадавших жителей Саратова

Ночью несколько домов в Саратовской области были атакованы беспилотниками.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал слова поддержки пострадавшим жителям Саратова и Энгельса.

Сообщение со словами поддержки, обращёнными к жителям Саратовской области, были опубликованы в телеграм-канале главы региона утром 26 августа. Глава региона сообщил, что жители Саратова и Энгельса пострадали после атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. К сожалению, есть пострадавшие. От жителей Прикамья всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермский край с вами, саратовцы!» — добавил губернатор Махонин.

Напомним, утром 26 августа российские ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, были зафиксированы попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Глава области сообщил, что во время атаки был повреждён ЖК на Предмостовой площади. Во время инцидента пострадали несколько человек. Одна пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Сейчас экстренные службы области работают в усиленном режиме.