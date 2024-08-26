Адвокат считает национальную ненависть главным мотивом убийства Далера

«Это очень тяжелый вопрос. Если не эта трактовка обвинения [связанная с национальным вопросом], то непонятно, в связи с чем все эти преступления совершались именно в отношении Далера. В отношении других детей [опекунши] вот такие зверства не совершались. Возможно, это связано именно с национальным признаком, потому что другое объяснение я для себя не нахожу», — отметил Амиров, добавив, что объяснения может дать только Вероника Наумова в ходе судебного следствия.