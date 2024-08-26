В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над опекуном Вероникой Наумовой

35-летняя женщина-опекун и молодой человек в зависимости от роли и степени участия обвиняются в «убийстве малолетнего», «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему», «истязании», «незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с его похищением», «вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений», «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «мошенничестве при получении выплат».