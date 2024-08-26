В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над опекуном Вероникой Наумовой

В Екатеринбурге 26 августа стартовал судебный процесс по уголовному делу об убийстве 6-летнего Далера Б, а также его истязании и незаконном лишении свободы опекуном Вероникой Наумовой. Еще один фигурант — родственник Наумовой — 19-летний молодой человек.
35-летняя женщина-опекун и молодой человек в зависимости от роли и степени участия обвиняются в «убийстве малолетнего», «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему», «истязании», «незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с его похищением», «вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений», «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «мошенничестве при получении выплат».
«Опекун не выпускала малолетнего на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми, что мешало полноценному быту, отдыху, социализации ребенка, травмировало его психику, а также лишала его возможности на постоянной основе посещать дошкольное образовательное учреждение», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.
Напомним, тело ребенка было найдено летом 2023 года после нескольких дней поисков в сумке в гараже, арендованным опекуном.
Следователи полагают, что 2 декабря 2022 года Наумлва связала ноги малолетнего «скотчем». Она нанесла несколько ударов по голове и телу мальчика, а затем поместила его в ванну, удерживая под водой. Смерть малолетнего наступила от механической асфиксии вследствие утопления.
Ранее в Чкаловском районном суде вынесли приговор бывшему специалисту отдела опеки и попечительства за совершение служебного подлога при составлении ложного акта о проверке условий проживания опекаемого Далера, в убийстве которого обвиняют Веронику Наумову.