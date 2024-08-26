Курьера мошенников за обман пенсионеров осудили на четыре года

Полученные от доверчивых граждан деньги «курьер» быстро забирал, а затем, следуя указаниям своего куратора, переводил часть средств на счета различных лиц. Остальное оставлял себе в качестве «вознаграждения» за свою преступную деятельность. Чтобы не быть узнанным, он тщательно маскировался: надевал медицинскую маску, солнечные очки и капюшон, а для большей убедительности представлялся чужими именами. Всего было обманутого четверо пенсионеров.