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Курьера мошенников за обман пенсионеров осудили на четыре года

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в мошенничестве на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что парень нашёл работу через мессенджер «Телеграмм» — ему предложили стать «курьером наличных». В феврале 2024 года он стал частью схемы, в рамках которой мошенники звонили пожилым людям, выдавая себя за их родственников. Они сообщали о страшной автомобильной аварии и просили деньги для возмещения ущерба пострадавшим.

Полученные от доверчивых граждан деньги «курьер» быстро забирал, а затем, следуя указаниям своего куратора, переводил часть средств на счета различных лиц. Остальное оставлял себе в качестве «вознаграждения» за свою преступную деятельность. Чтобы не быть узнанным, он тщательно маскировался: надевал медицинскую маску, солнечные очки и капюшон, а для большей убедительности представлялся чужими именами. Всего было обманутого четверо пенсионеров.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд определил наказание — 4 года лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.