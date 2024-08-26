Омичам начали звонить мошенники под видом медработников

Лжемедики звонят и приглашают на плановые обследования, или сообщают о возможности записаться к узкому специалисту. Нередко мошенники знают не только имя своей потенциальной жертвы, но также адрес поликлиники или больницы, диагнозы, фамилии местных врачей. Такие сведения они получают из открытых источников или же баз данных, украденных из медучреждений.