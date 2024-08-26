Омичам начали звонить мошенники под видом медработников

В пресс-службе отделения Омск Банка России рассказали об очередной мошеннической схеме, когда аферисты представляются медицинскими работниками.
Лжемедики звонят и приглашают на плановые обследования, или сообщают о возможности записаться к узкому специалисту. Нередко мошенники знают не только имя своей потенциальной жертвы, но также адрес поликлиники или больницы, диагнозы, фамилии местных врачей. Такие сведения они получают из открытых источников или же баз данных, украденных из медучреждений.
Одним из последних сценариев такой мошеннической схемы — звонок с предложением пройти диспансеризацию. При этом записаться к врачам можно сразу во время телефонного разговора. Аферисты узнают удобную для собеседника дату для обследования, и, конечно же, именно на эту дату будут «свободные талоны».
«Чтобы закрепить место за пациентом нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, который тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал “Госуслуги”», — пояснила замуправляющего отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Таким способом мошенники получают полную информацию о потерпевшем. А затем оформить на его имя займы или вымогать деньги у его знакомых и родственников.
Напомним, что часто взлом личного кабинета в «Госуслугах» может стать первым звеном в многоходовой афере, итог которой — перевод денег на «безопасный счёт».