В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы

«В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщил глава КМВА Сергей Попков.
Взрывы также дважды прогремели в Харькове, рассказал мэр Игорь Терехов. Власти Луцка доложили о работе ПВО.
Корреспонденты «Суспільне» сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Российские военные за ночь перехватили 20 беспилотников, отчиталось Минобороны. Девять из них уничтожили в Саратовской области. Обломки попали в два жилых многоэтажных дома. Четыре человека пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии.