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Свыше 5 лет проведет в колонии челябинец, по вине которого в пьяном ДТП погиб пассажир

В Челябинске вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб пассажир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 22 октября 2023 года напротив дома 108 по улице Героев Танкограда. Там 52-летний водитель «Москвича» совершил столкновение с остановившимся КамАЗом, под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате 28-летнему пассажиру легкового автомобиля, соседу виновника аварии, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.

Водителя «Москвича» обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения).

Суд назначил фигуранту пять лет и два месяца в колонии-поселении, лишил права управления автомобилем на два года.

Также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, уточнили в пресс-центре областной прокуратуры.