Свыше 5 лет проведет в колонии челябинец, по вине которого в пьяном ДТП погиб пассажир

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 22 октября 2023 года напротив дома 108 по улице Героев Танкограда. Там 52-летний водитель «Москвича» совершил столкновение с остановившимся КамАЗом, под управлением мужчины 1975 года рождения.
В результате 28-летнему пассажиру легкового автомобиля, соседу виновника аварии, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.
Водителя «Москвича» обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения).
Суд назначил фигуранту пять лет и два месяца в колонии-поселении, лишил права управления автомобилем на два года.
Также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, уточнили в пресс-центре областной прокуратуры.