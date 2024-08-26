Когда стрижка волос — к достатку, а покупки — к большим убыткам: зурхай от бурятского ламы с 26 августа по 1 сентября 2024

По мнению ламы, это также отличный день для открытия нового бизнеса, дела, а также для смены его направления. Работы с огнем, печами и электричеством приведут к исполнению желаний, новым идеям, защите от ожогов, скачков давления и прочих бед. А поход к парикмахеру — к богатству.