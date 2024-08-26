Когда стрижка волос — к достатку, а покупки — к большим убыткам: зурхай от бурятского ламы с 26 августа по 1 сентября 2024

Зурхай на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 26 августа, понедельник.
Первый день недели благоприятен для животноводства, растениеводства, культуры и науки, решений вопросов, связанных с военными и судебными делами. Стрижка волос — к достатку.
Но не стоит в этот день заниматься любыми начинаниями, отправлять в путешествия, заниматься торговлей и бизнесом, покупать обновки, посещать ЗАГС и кладбище. Купли-продажи, особенно крупные. Могут привести к большим потерям и убыткам в будущем.
Особенно повезет людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 27 августа, вторник.
Удачный день для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом, путешествий, решений вопросов, связанных с похоронными, судебными и военными делами.
— Дача денег или прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование сулит улучшение благосостояния. Заключение сделок, договоров, соглашений, проведение деловых встреч, переговоров и знакомств будут весьма удачными.
По мнению ламы, это также отличный день для открытия нового бизнеса, дела, а также для смены его направления. Работы с огнем, печами и электричеством приведут к исполнению желаний, новым идеям, защите от ожогов, скачков давления и прочих бед. А поход к парикмахеру — к богатству.
Но это не самый удачный день для многих начинаний, покупки бывшей в употреблении техники, одежды, обуви. Не стоит заниматься подготовкой к свадебным церемониям, устраивать детские мероприятия, а также обучать малышей ходьбе.
Фортуна улыбнется людям, которые появились на свет в годы Мыши, Коня и Свиньи. А вот те, кто родился в годы Обезьяны и Курицы не смогут избежать убытков.
Зурхай на 28 августа, среда.
День будет удачным, если вы решили заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, многими начинаниями, отправиться в путешествие или решать похоронные или брачные дела. Оказание помощи сулят достаток, процветание, могущество и власть. Купли-продажи будут очень удачны. Покупка и надевание обновок и украшений притянут фортуну и богатство.
Чем нельзя заниматься? Приобретать машину, коня, заниматься охотничьими, судебными и военными делами. Также не стоит стричь волосы — это ухудшит зрение.
28 августа будет удачным у людей, которые родились в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Не повезем тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня.
Зурхай на 29 августа, четверг.
Этот день в дацане рекомендуют посвятить животноводству, растениеводству, культуре, науке, торговле. Можно посещать кладбище, заниматься решением вопросов, связанных с судебными и военными делами. Визит к парикмахеру — к радости.
Но не стоит отправляться в путешествия, переезжать, закладывать фундамент, справлять свадьбу и браться за любые начинания.
День сложится успешно у людей, родившихся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. А вот тем, кто родился в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки стоит быть осторожными.
Зурхай на 30 августа, пятница.
— День принесет удачу, если вы займетесь животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправитесь в путешествия или возьметесь за многие начинания. Можно посещать кладбище и ЗАГС. Покупка и надевание обновок и украшений укрепят имидж, имя и влияние. Стрижка волос принесет благополучие.
Но не стоит в этот день возвращать долги, закладывать фундамент, начинать ремонт и решать военные дела.
Люди, родившиеся в годы Змеи, Коня, Овцы и Курицы усилят влияние. Но фортуна отвернется от тех, кто родился в годы Тигра и Зайца.
Зурхай на 31 августа, суббота.
Чем можно заниматься? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, решением вопросов, связанных с судебными и военными делами. Работы с огнем, печами и электричеством принесут известность, даруют новые идеи, достаток, защиту от ожогов, скачков давления и других бед.
Но это неудачное время для того, чтобы отправляться в путешествия, переезжать, приступать к любым начинаниям, заниматься похоронными и свадебными церемониями. Также лама не рекомендует начинать или менять назначенный курс лечения. А стрижка волос приведет к ссоре.
Все будет хорошо у людей, родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Не сложится день у тех, кто появился на свет в годы Мыши.
Зурхай на 1 сентября, воскресенье.
Последний день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью, военных и судебных дел. Приручение, дрессировка и игры с животными будет весьма полезна для нервной и психической систем. Оказание помощи принесет достаток, процветание и силу. Дача денег и прочих вещей в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование укрепят благосостояние и влияние.
— Не стоит браться за многие начинания, рыть колодцы, бурить скважины, приобретать обновки, заниматься брачными и похоронными делами. Также не стоит в этот день вступать в новую должность или переходить на новое место работы, особенно если оно значимое. Стрижка волос приведет к болезни.