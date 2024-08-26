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В Крыму площадь ландшафтного пожара выросла до 75 гектаров

В Крыму площадь ландшафтного пожара в районе Феодосии выросла до 75 гектаров. Ранее сообщалось, что огнем было охвачено 45 гектаров горно-лесной местности Тепе-Оба.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, тушение лесного пожара осложняется пересеченной гористой местностью. Пожарные не допустили перехода огня на садовые некоммерческие товарищества «Волна» и «Рассвет».

К утру 26 августа два вертолета Ми-8 сбросили на очаги лесного пожара уже 50 тонн воды.

«Водозабор происходит с моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении ландшафтного пожара принимают 380 сотрудников МЧС и 105 единиц техники.

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