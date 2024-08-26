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Погибшие в ДТП с фурой под Новосибирском оказались мужем и женой

Жертв аварии опознали.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Стали известны подробности о погибших в аварии с фурой в Новосибирском районе. Произошла трагедия ночью 26 августа.

— Погибшие — муж и жена. Оба опознаны, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны трассы К-17Р в направлении города Обь. При неустановленных обстоятельствах на 1445 км он вылетел на встречку, где столкнулся с фурой, после чего Toyota съехала в левый кювет. Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте аварии.