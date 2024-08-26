Набережная Фонтанки ушла под воду из-за коммунальной аварии

Напомним, на прошлой неделе под воду ушла не одна магистраль, но это произошло из-за мощных ливней. В прошлую пятницу больше всего осадков выпало в Красносельском районе — 51,38 миллиметра. Однако все это время за ситуацией на общественных остановках, а также у школ, больниц и детских садиков следили десятки бригад «Водоканала». Городскую систему водоотведения заранее подготовили, все это время она работала в штатном режиме.