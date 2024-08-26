Набережная Фонтанки ушла под воду из-за коммунальной аварии

Утром 26 августа водителям пришлось бороздить внезапные волны на набережной Фонтанки. Оказалось, что дорога ушла под воду из-за коммунальной аварии. Из-за этого даже пришлось ограничить движение транспорта по двум полосам. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе «Водоканала».
— Произошло технологическое нарушение на сети. Уже в 07:50 вытекание локализовали. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Воду отвели в канализацию, — рассказали представители предприятия.
Сейчас на дороге воды практически не осталось. В ближайшее время там снова откроют полноценное движение.
Напомним, на прошлой неделе под воду ушла не одна магистраль, но это произошло из-за мощных ливней. В прошлую пятницу больше всего осадков выпало в Красносельском районе — 51,38 миллиметра. Однако все это время за ситуацией на общественных остановках, а также у школ, больниц и детских садиков следили десятки бригад «Водоканала». Городскую систему водоотведения заранее подготовили, все это время она работала в штатном режиме.