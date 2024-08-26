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Спустя неделю нашли 13-летнюю девочку, пропавшую в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней Анастасии, которая пропала еще 19 августа в микрорайоне Эльмаш.

О найденной девочке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили поисковики.

Подробности в «Прорыве» не сообщают. Неизвестно, где Анастасия провела почти неделю.

Розыском девочки занимались волонтеры и сотрудники отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу.

«МК-Урал» ранее писал, что с начала текущего года в Свердловской области пропали больше 600 человек. Из них были найдены живыми 525 человек, погибшими — 48. 56 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Чаще всего пропадают люди в возрасте от 18 до 65 лет. На втором месте — граждане старше 65 лет. На третьем — несовершеннолетние.