Спустя неделю нашли 13-летнюю девочку, пропавшую в Екатеринбурге

О найденной девочке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили поисковики.
Подробности в «Прорыве» не сообщают. Неизвестно, где Анастасия провела почти неделю.
Розыском девочки занимались волонтеры и сотрудники отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу.
«МК-Урал» ранее писал, что с начала текущего года в Свердловской области пропали больше 600 человек. Из них были найдены живыми 525 человек, погибшими — 48. 56 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Чаще всего пропадают люди в возрасте от 18 до 65 лет. На втором месте — граждане старше 65 лет. На третьем — несовершеннолетние.