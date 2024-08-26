Дочь пропавшей женщины из Пермского края рассказала о её исчезновении

Дочь пропавшей жительницы Пермского края рассказала сайту perm.aif.ru подробности исчезновения мамы.
Днём 25 августа в сообществе «Подслушано Чайковский» было опубликовано сообщение о пропавшей женщине. Сообщалось, что 50-летняя Анжела Шмелькова пропала по пути из Ижевска.
«Пропал человек, Шмелькова Анжела Равхатовна 1974 года рождения. Она выехала из Ижевска в сторону Чайковского 21 августа. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Помогите, пожалуйста, важна любая информация», — сообщалось в публикации.
Как стало известно, сообщение о поиске пропавшей женщины было опубликовано её дочерью Юлией. Сайту perm.aif.ru удалось связаться с девушкой и узнать подробности исчезновения жительницы Пермского края.
По словам Юлии, перед пропажей они с мамой виделись 20 августа и на следующий день связывались в мессенджерах. В день исчезновения Анжела сообщила дочери, что возвращается домой из Ижевска. Женщина ехала на автобусе одна. 21 августа она написала, что добралась до Чайковского и загадочно пропала.
«Я у неё одна дочь и больше никого нет. Я подала заявление в полицию, после этого искали адреса, людей, ездили к ним, но всё безуспешно. Раньше такого не было, она могла максимум на 1−2 дня пропасть, но потом выходила на связь», — рассказала perm.aif.ru Юлия.
Как рассказывает девушка, пока что она не обращалась за помощью к поисковым отрядам. На данный момент новых известий о местонахождении Анжелы нет. Несмотря на это, дочь пропавшей не оставляет надежды найти маму. Юлия также публикует у себя фотографию, на которой видно одежду, похожую на ту, в которой Анжела могла быть в день пропажи.