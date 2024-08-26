Дочь пропавшей женщины из Пермского края рассказала о её исчезновении

Как рассказывает девушка, пока что она не обращалась за помощью к поисковым отрядам. На данный момент новых известий о местонахождении Анжелы нет. Несмотря на это, дочь пропавшей не оставляет надежды найти маму. Юлия также публикует у себя фотографию, на которой видно одежду, похожую на ту, в которой Анжела могла быть в день пропажи.